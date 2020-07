WhatsApp, c’è un trucco per chattare con qualcuno senza farti dare il numero (Di lunedì 6 luglio 2020) WhatsApp, il trucco con la foto del QR code Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp scopriamo un nuovo trucco che renderà felici i più accaniti latin lovers: è un modo per aggiungere sull’app di messaggistica un contatto anche se non si è in possesso del numero di telefono della persona con la quale si vuole chattare. Per farlo basta una foto del QR Code. Molti utenti utilizzeranno già i codici QR per accedere alla versione web di WhatsApp, ma con l’ultimo aggiornamento questo sistema servirà anche per aggiungere nuove persone alle conversazioni senza conoscere il loro numero di telefono. L’utente che dovrà essere inserito nella chat riceverà il QR Code e potrà iniziare la conversazione anche con sconosciuti. Un modo utile per velocizzare i tempi e per saltare qualche passaggio. Per utilizzare questa nuova ... Leggi su tpi

