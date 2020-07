Torna la Aston Martin DB5 Goldfinger (Di lunedì 6 luglio 2020) Ognuna delle 25 nuove auto sono riproduzioni autentiche minuziosamente dettagliate del DB5 viste sullo schermo, con alcune modifiche e miglioramenti che garantiscono i massimi livelli di qualità in termini di costruzione e affidabilità tvi/red Torna la Aston Martin DB5 Goldfinger su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ognuna delle 25 nuove auto sono riproduzioni autentiche minuziosamente dettagliate del DB5 viste sullo schermo, con alcune modifiche e miglioramenti che garantiscono i massimi livelli di qualità in te ...

Aston Martin DB5 2020: il primo esemplare è stato prodotto [FOTO]

L’auto di James Bond torna sulle strade mondiali, seppur per alcuni fortunati molto facoltosi. Il primo esemplare dell’Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation è uscito dalla linea di produzione la sc ...

