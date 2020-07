Sonny Di Meo si sfoga contro Temptation Island: “È davvero triste…” poi confessioni su Sara (Di lunedì 6 luglio 2020) In queste ore, Sonny Di Meo ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha parlato di Temptation Island ed ha spiegato cosa pensa realmente della trasmissione. Il giovane ci è andato giù in modo parecchio pesante, specie per quanto riguarda alcune situazioni. Nel dettaglio, ha detto di reputare davvero triste il comportamento di alcune persone, che aspettano di andare in televisione per sbugiardare in modo così becero la propria relazione. Inoltre, ha fatto anche delle confessioni su Sara. Il pensiero di Sonny su Temptation Island Molti fan hanno chiesto a Sonny Di Meo di esprimere il suo pensiero in merito a Temptation Island. Il giovane, allora, ha colto la palla al balzo per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti di alcuni protagonisti. Sonny non ha fatto nomi specifici, ma si è limitato ad esporre un ragionamento generico in merito alla ... Leggi su kontrokultura

BlogUomini : Giovanna dice di non essere pronta a parlare della storia con Sonny di Meo. Stanno ancora insieme? - ItaTvfan : Giovanna dice di non essere pronta a parlare della storia con Sonny di Meo. Stanno ancora insieme? - ItaTvfan : Sara Shaimi Amira racconta la sua nuova vita con Sonny di Meo - zazoomblog : Sonny Di Meo innamorato di Sara Shaimi convivenza in vista? - #Sonny #innamorato #Shaimi #convivenza -

Ultime Notizie dalla rete : Sonny Meo Sonny Di Meo si sfoga contro Temptation Island: “È davvero triste…” poi confessioni su Sara Kontrokultura Uomini e Donne, Giovanna Abate rompe il silenzio: la verità sulla storia con Sammy

Uomini e Donne, Giovanna Abate rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla storia d’amore con Sammy: ecco cosa è successo tra di loro. Giovanna Abate dice tutta la verità sulla sua storia con ...

Martina Nasoni: flirt con un volto di Uomini e Donne?

Chiuso, più o meno definitivamente, il capitolo della sua vita che parlava di una storia mai finita con Daniele Dal Moro, Martina Nasoni è stata pizzicata con un altro uomo… In questi tempi social bas ...

Uomini e Donne, Giovanna Abate rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla storia d’amore con Sammy: ecco cosa è successo tra di loro. Giovanna Abate dice tutta la verità sulla sua storia con ...Chiuso, più o meno definitivamente, il capitolo della sua vita che parlava di una storia mai finita con Daniele Dal Moro, Martina Nasoni è stata pizzicata con un altro uomo… In questi tempi social bas ...