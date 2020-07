Samuel Peron ballerino di “Ballando con le stelle” stavano per lasciarsi e invece… la novità (Di lunedì 6 luglio 2020) Samuel Peron superata la crisi si pensa ad andare avanti Samuel Peron a breve sposerà la sua compagna Tania Bambaci, lo ha dichiarato proprio lui al settimanale Di più aggiungendo che la data delle nozze sarà scelta per il 2021. si spera che per allora tutto ritorni alla normalità. Per vivere il giorno più importante della loro vita e nella serenità, come ognuno spera di fare. Soprattutto per loro il matrimonio è qualcosa di realmente importante e sentito visto che sono stati vicini alla rottura. Chi segue il gossip sa di certo che i due hanno avuto non pochi problemi fino a qualche mese fa. Hanno attraversato un periodo di crisi dopo 7 anni di relazione, tutto inaspettati perché sembravano andare abbastanza d’accordo. Il rischio di allontanarsi è stato elevato anche perché le liti si moltiplicavano sempre di ... Leggi su kontrokultura

