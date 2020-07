Previsioni Meteo Italia Lunedì 6 Luglio: fresco e maltempo al Sud, in serata temporali anche al Nord/Est (Di lunedì 6 luglio 2020) Previsioni Meteo – Continua l’azione di un vortice di aria fresca isolatosi sullo Ionio e in graduale evoluzione verso la Grecia, poi verso il Sudest del continente. Le vorticità più importanti annesse al sistema chiuso, si sono espresse nelle ultime 48 ore su diverse aree centro meridionali apportando rovesci e temporali diffusi e spesso intensi, come su molte aree tra Sicilia e Calabria, anche con dissesti per ingenti quantitativi di acqua accumulati. Per la giornata odierna, il vortice continuerà a produrre nubi associate a rovesci e a temporali, specie tra Calabria e l’Est Sicilia, magari più circoscritti, ma ugualmente forti su aree localizzate. Mattinata di sole prevalente sul resto del Paese ma, nelle ore pomeridiane, è attesa una instabilità convettiva per infiltrazioni di moderate correnti fresche ... Leggi su meteoweb.eu

Il meteo in Maremma: un lunedì caldissimo, massime verso i 35 gradi

GROSSETO – Il primo lunedì di luglio in Maremma è la giornata più calda in questa estate: le temperature massime, a Grosseto, volano a un passo dai 35 gradi: ne sono attesi 34. Restano invece stabili ...

