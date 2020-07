Osimhen, trattativa Napoli in fase avanzata: Ounas al Lille per 30mln. I dettagli (Di lunedì 6 luglio 2020) Osimhen-Napoli, trattativa in fase avanzata, nell'affare anche Adam Ounas al Lille, 40 milioni più il giocatore questa la formula più giusta per chiudere. L'articolo Osimhen, trattativa Napoli in fase avanzata: Ounas al Lille per 30mln. I dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

