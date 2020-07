Oroscopo 7 luglio 2020: le previsioni di domani (Di lunedì 6 luglio 2020) Le stelle e pianeti ci sussurrano qualcosa: sono le indicazioni per la prossima giornata! Prendete nota, e capite in anteprima cosa accadrà con il nuovo Oroscopo di domani. Segno per segno, ecco i pronostici di domani, 7 luglio 2020, senza tralasciare le ultime previsioni. Oroscopo 7 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo 7 luglio: Ariete Non puoi sottolineare cosa c’è che non va e quindi aspettarti che qualcuno lo risolva. Offri ai colleghi una soluzione per andare d’accordo con quella critica. Oroscopo 7 luglio: Toro Realizzi con successo ciò che hai deciso di fare. Purtroppo devi anche condividere il credito. Respira e sopportalo. Oroscopo 7 luglio: Gemelli L’energia della Luna Piena segnala che qualcosa sta per finire. Ma non tutti i finali sono uguali. A volte sono nuovi inizi sotto mentite spoglie. Oroscopo 7 luglio: Cancro Smetti di ... Leggi su italiasera

