Meteo NAPOLI: SOLE e CALDO di nuovo in aumento (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI si prospetta SOLEggiata e un po' ventoso per correnti settentrionali. Ci sarà di nuovo CALDO, anche se sopportabile per bassi tassi d'umidità. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 6 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Martedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Mercoledì 8: sereno. Temperatura da 21°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 4900 metri. Giovedì 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da ... Leggi su meteogiornale

