Matteo Salvini: “Fontana è vittima di un massacro mediatico senza precedenti” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Fontana è vittima di un massacro mediatico senza precedenti. Da quello che emerge e’ ingiustificato visto che per mesi si e’ scritto della zona rossa a sproposito mentre competeva ad altri istituirla”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in questo modo prende le difese del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un intervento a Milano. Fontana, assieme a Giulio Gallera, è da mesi sotto la lente d’ingrandimento per il comportamento tenuto durante l’emergenza coronavirus. Leggi su sportface

