Lo stop di Reggio Calabria al 5G (potrebbe non durare molto) (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ho firmato l’ordinanza con la quale sospendo l’installazione delle antenne 5G in città. L’ho fatto per tutelare la salute di tutti noi. Ad oggi non esistono certezze rispetto agli effetti che questa nuova tecnologia ha sulle persone”: in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà annuncia la svolta antitecnologica della città: “Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha avviato degli incontri con l’Università Mediterranea e con l’ordine dei medici. Questi incontri continueranno nei prossimi giorni e saranno estesi anche alle associazioni e i comitati con cui ho già avuto modo di confrontarmi”. “Naturalmente se gli studi scientifici dovessero sciogliere ogni dubbio – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – accoglieremo consapevolmente questa nuova ... Leggi su nextquotidiano

gmodafferi : Anche Reggio Calabria dice stop al 5G. Il Sindaco informa dalla sua pagina cha ha emesso un'ordinanza con la quale… - citynowit : Reggio, Falcomatà: 'Stop al 5G. Firmata ordinanza per impedire installazione antenne' - tempostretto : Un nuovo articolo: (Fumata bianca per gli ex letturisti Amam. Stop alla protesta, ma l'attenzione resta alta) è sta… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, in Sicilia stop alla distanza sui bus. Si torna a viaggiare senza limitazioni) è s… - reggiotv : Il Gruppo Stop 5G di Reggio Calabria richiede l'accesso agli atti: 'Per sapere se sono state installate antenne in… -