Lecce Lazio, i convocati di Liverani: out Lapadula e Rossettini (Di lunedì 6 luglio 2020) Attraverso i propri canali ufficiali il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro la Lazio Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha convocato ben 25 giocatori per la sfida di domani sera contro la Lazio con fischio d’inizio alle 19:30. Sono ancora indisponibili Lapadula e Rossettini. Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava; Difensori: Radicchio, Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Calderoni, Rispoli, Colella, Dell’Orco; Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Deiola, Saponara, Maselli, Majer, Barak; Attaccanti: Mancosu, Falco, Farias, Babacar, Rimoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

