Lazio, Milinkovic-Savic può partire: ecco quanto chiede Lotito (Di lunedì 6 luglio 2020) Sergej Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio al termine della stagione: il prezzo scende ecco quanto vuole Lotito La Gazzetta dello Sport è sicura: il futuro alla Lazio di Sergej Milinkovic-Savic sembra ormai segnato. A 25 anni è l’ora dei bilanci per tentare il grande salto. E se l’estate scorsa il Manchester United e il Psg hanno solo incrociato il suo cammino, stavolta tutto lascia credere che il presidente Claudio Lotito debba essere più conciliante nell’accettare le offerte che arrivano dall’estero. Sì, perché una soluzione italiana è difficile da trovare. La Juventus e l’Inter lo hanno sempre cercato, ma ora il budget a loro disposizione non sembra adeguato alle richieste laziali. La Rosea spiega che la valutazione da 100 milioni di euro del 2018 non è più di attualità. ... Leggi su calcionews24

Lazio Milinkovic Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lazio Milinkovic