Il Morricone che non ti aspetti: lo pseudonimo nel film con Leone, l’asteroide e Sapore di sale (Di lunedì 6 luglio 2020) Pochi si ricorderanno della presenza di un giovane Ennio Morricone ne La classe operaia va in Paradiso di Elio Petri. Poco più che una comparsata, era il 1971, interpretava un silente operaio, collega dello stakanovista Lulù Massa, il grande Gian Maria Volontè. Dovranno passare diciannove anni per rivederlo sullo schermo, in un cameo, come direttore d’orchestra de La Scala, in Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore (di entrambi i film aveva composto, naturalmente, le colonne sonore, memorabili). Ora che se n’è andato, il Maestro, a 91 anni, rimarrà per sempre parte dell’universo: l’asteroide 152188, situato, più o meno, tra le orbite di Marte e di Giove, dal 2016 gli è stato dedicato e si chiama, appunto, Morricone. Non capita a tutti. Ex trombettista, gran giocatore di scacchi, Morricone ha saputo muovere bene le ... Leggi su ilfattoquotidiano

