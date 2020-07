Il giovane Montalbano – Sette lunedì: il cast completo (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giovane Montalbano – Sette lunedì: il cast completo Sette LUNEDì cast – Stasera, 6 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Sette lunedì, sesto e ultimo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano, già trasmessa nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Sette lunedì? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione): Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, ... Leggi su tpi

Lunedì 6 luglio alle ore 21.25 su Rai Uno andrà in onda la fiction poliziesca Il giovane Montalbano con protagonista Michele Riondino.