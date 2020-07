Il dott. Ascierto ad Anteprima 24: “Il virus non è scomparso, è tra noi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Vietri sul Mare – Nella villa comunale di Vietri sul Mare, per il terzo anno di fila, si è svolto il “Memorial dott. Michele Siani“, a cui ha partecipato il dott. Paolo Ascierto. Il medico di origini sannite riceverà il premio “Prendersi cura con il sorriso” dalle mani del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per l’emblema dell’abnegazione e della dedizione alla professione medica che ha contraddistinto il lavoro degli operatori sanitari del nostro paese, che sono stati in prima linea nella prevenzione e cura del Coronavirus. Il dott. Paolo Ascierto raggiunto ai microfoni di Anteprima24 ha dichiarato in merito alla situazione dei contagi da Covid-19: “I numeri stanno andando nella direzione che noi ci auguravamo, la notizia di oggi, di questo piccolo picco, ci testimonia ... Leggi su anteprima24

Il vaccino a cui stiamo contribuendo anche noi è ancora alla fase di sperimentazione sugli animali. Per novembre dovremmo iniziare la fase sull'uomo. I tempi saranno lunghi perchè dobbiamo verificare ...

Vietri sul Mare: nell’anfiteatro della villa il Memorial “dott. Michele Siani”

Torna per il terzo anno consecutivo, nel suggestivo anfiteatro della Villa comunale di Vietri sul Mare, a lui intitolato nel 2018, il “Memorial dott. Michele Siani”. L’appuntamento è per il 6 luglio p ...

