Gatto rimane incastrato nel parafango di un’auto per due giorni: salvato dopo un viaggio di 40 chilometri (Di lunedì 6 luglio 2020) Per due giorni è rimasto incastrato nel parafango di un’auto, affrontando in quella condizione anche un viaggio di 40 chilometri prima di essere salvato dai Vigili del Fuoco. È quanto successo a un piccolo Gatto salvato questa mattina a Castel di Casio, nel Bolognese. Secondo quanto ricostruito, il cucciolo si sarebbe infilato due giorni prima nel passaruota della vettura senza che nessuno se ne accorgesse, quando il proprietario dell’auto era a Pistoia. A notarlo questa mattina alcune persone vicino un bar del comune bolognese, a circa 40-45 chilometri da Pistoia, che sentivano miagolare dall’auto e vedevano una zampa uscire sopra la ruota. Subito è scattata la segnalazione al 115: fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’animale. Il micio era vivo e in buone condizioni, ora è stato affidato a una persona che lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Gatto rimane incastrato nel parafango di un’auto per due giorni: salvato dopo un viaggio di 40 chilometri) - - LongoOlgaMaria_ : @Agenzia_Ansa Rimane ancora quanto meno Eduardo de Crescenzo, le tue vite da gatto immortale quante sono, Primo Lev… - ErPanfi : @neap_psycho >> scatola X, come N-esima ispezione mattutina, possiamo costruire una sequenza di spostamenti del gat… - LucaGuala : L'investimento di un gatto avvia una riflessione sull'invadenza delle automobili: il traffico su una strada locale… - sciugher : Potrà pure divertirsi a rubare le anime alla gente ma un gatto rimane un gatto -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto rimane Gatto rimane incastrato nel parafango di un’auto per due giorni: salvato dopo un viaggio di 40… Il Fatto Quotidiano Casa invasa dalle fiamme a Riesi: salvati mamma, due figli e un gatto

CALTANISSETTA - Una donna, i suoi figli e un gatto sono stati salvati mentre la loro abitazione, a Riesi (Cl), era invasa dalle fiamme. L’incendio è avvenuto alle 7.30, in via Giacomo Matteotti. Le fi ...

Riesi, incendio in casa: salvati donna i suoi due figli

All'interno sono rimasti bloccati una donna di 37 anni, i figli di 12 e 15 anni e un gatto. A salvare la donna ci ha pensato il comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Alessio Santag ...

CALTANISSETTA - Una donna, i suoi figli e un gatto sono stati salvati mentre la loro abitazione, a Riesi (Cl), era invasa dalle fiamme. L’incendio è avvenuto alle 7.30, in via Giacomo Matteotti. Le fi ...All'interno sono rimasti bloccati una donna di 37 anni, i figli di 12 e 15 anni e un gatto. A salvare la donna ci ha pensato il comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Alessio Santag ...