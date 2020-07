Ennio Morricone è morto (Di lunedì 6 luglio 2020) È stato uno dei più importanti compositori italiani e le sue colonne sonore ci hanno regalato emozioni purissime e ricordi indimenticabili. Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il premio Oscar, grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Ennio Morricone è morto: i capolavori che ci ha lasciato L’elenco dei capolavori che Morricone ha regalato alla musica contemporanea e delle melodie immortali che ha composto è lunghissimo. Ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film” dopo essere ... Leggi su nextquotidiano

