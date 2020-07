Cassa Integrazione 2020: tutte le date da tenere a mente. Il calendario (Di lunedì 6 luglio 2020) Cassa Integrazione 2020: tutte le date da tenere a mente. Il calendario Cassa Integrazione 2020: il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito quali sono i termini per la richiesta dell’anticipo da presentare all’Inps. Ecco il punto sulle date da tenere a mente. Cassa Integrazione: quante settimane si possono richiedere? A seguito dell’emergenza Covid19, è stata data la possibilità ai datori di lavoro di richiedere nel complesso 18 settimane di Cassa Integrazione: 9 settimane sono state previste con le disposizioni del Decreto Cura Italia, altre nove settimane sono state previste successivamente con il Decreto Rilancio. Nello specifico, nove settimane sono fruibili per la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Da precisare che, alle prime nove settimane, ne possono ... Leggi su termometropolitico

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - matteosalvinimi : #Salvini: Libertà significa anche libertà di impresa. Chiedo un applauso da questa piazza per quegli imprenditori,… - TNannicini : Chi vuole cassa integrazione a pioggia e stop ai licenziamenti fino a dicembre accende la miccia di una bomba socia… - jungle1970 : @uponme__ @sararigby7 E faccio anche cassa integrazione al 58%. Baciate a terra per il lavoro che avete e che sicur… - rajven7 : RT @Cardiopoetica: Tutti si lamentano del lavoro, crisi, cassa integrazione, reddito di cittadinanza, precarietà ma io col cazzo che sto tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Integrazione

In discussione alla Camera il dl Rilancio per la conversione definitiva: novità riguardo congedi, cassa integrazione, voucher, bonus bici e tanto altro. Non si esclude il voto di fiducia. Ecco gli eme ..."Mi preoccupa un governo litigioso e confuso. Pensiamo alla scuola: avere un ministro come l'Azzolina è un problema per i nostri ragazzi, per gli insegnanti e per le nostre famiglie. Spero che gli ita ...