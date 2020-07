BPER Banca, approvato progetto incorporazione Cr Bra e Cr Saluzzo (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria e straordinaria di BPER Banca ha approvato questa mattina, lunedì 6 luglio, il progetto di fusione per incorporazione in BPER Banca delle due controllate Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Bra nonchè l’aumento del capitale sociale di BPER al servizio della fusione per incorporazione di Cr di Bra. Ok dall’assemblea anche alla integrazione del CdA con la sostituzione di Roberta Marracino, nominata in occasione dell’assemblea del 14 aprile 2018 con Elisabetta Candini eletta per il residuo del triennio 2018- 2020. “Prosegue, pertanto, il processo di semplificazione e di razionalizzazione del gruppo BPER Banca – sottolinea l’istituto in una nota – con la fusione per incorporazione delle due Casse piemontesi, enunciato nel Piano industriale 2019-2021. L’attuazione ... Leggi su quifinanza

