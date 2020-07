Alex Zanardi, terza operazione: ecco come sta (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è stato operato per la terza volta dopo l'incidente in handbike in cui è rimasto gravemente ferito in terra toscana il 19 giugno. Questa volta, al contrario delle precedenti, i medici sono stati costretti ad intervenire non sul cervello, ma per la "ricostruzione cranio-facciale e stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato". Il tutto era stato già programmato. Le condizioni del pilota restano stabili e ancora gravi dal punto di vista neurologico, con la prognosi che resta riservata. Nuovo comunicato della direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese sulle condizioni di Alex Zanardi. (Continua...) Novità importanti sulle condizioni del campione emiliano che è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, il terzo da quel maledetto 19 giugno, quando si schiantò con la ... Leggi su howtodofor

matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - Corriere : Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: condizioni stabili ma gravi - vnewsita : Alex Zanardi, terzo intervento chirurgico - SabriYellow46 : RT @chilhavistorai3: 'Intervento maxillo facciale per Alex #Zanardi eseguito con successo. Condizioni sempre stabili ma gravi'. Nuovo bolle… -