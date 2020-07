Serie A, Inter-Bologna 1-2 (Di domenica 5 luglio 2020) Serie A, il risultati di domenica 5 luglio 2020. Inter Bologna apre, Napoli-Roma chiude. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 luglio. Si completa la trentesima giornata con sette sfide in programma: Inter-Bologna apre, Napoli-Roma chiude la lunga giornata di calcio. Serie A, il programma di domenica 5 luglio Di seguito il programma completo delle sfide di Serie A di domenica 5 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA e INFO STREAMING) Inter-Bologna 1-2Brescia-Hellas Verona (19.30)Cagliari-Atalanta (ore 19.30)Parma-Fiorentina (ore 19.30)Sampdoria-Spal (ore 19.30)Udinese-Genoa (ore 19.30)Napoli-Roma (ore 21.45) Sinisa MihajlovicSerie A, Brescia-Hellas Verona: le formazioni ufficiali Donnarumma-Torregrossa la coppia d’attacco dei padroni di casa. Borini e Zaccagni alle spalle di Di Carmine negli ospiti. Brescia (4-3-1-2): ... Leggi su newsmondo

