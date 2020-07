Ogni Mattina, settimana da incubo per Adriana Volpe. Poi, quell'urlo in studio... (Di domenica 5 luglio 2020) Ascolti bassi. In media un punto percentuale nella prima settimana (terribile). Ogni Mattina non vince. E - forse - non convince. Adriana Volpe e Alessio Viola ci provano con po' di gossip riesumando il “Rotocalco” della cronaca rosa: niente di nuovo. E tra interviste face to face e piatti cucinati in diretta, in studio arriva l'urlo della speranza. “Ce la faremooo”: dice un uomo misterioso davanti alle telecamere. L'avete riconosciuto? E' diventato famoso durante la quarantena per aver urlato al balcone. “Meme” sui social e Gif: la Volpe tenta il colpaccio portandolo in studio. E i siti, finalmente, si accorgono che Ogni Mattina esiste. Va in onda. Nonostante tutto. Leggi su liberoquotidiano

