Napoli, Osimhen ormai a un passo: la conferma del presidente del Lille (Di domenica 5 luglio 2020) Victor Osimhen è ormai a un passo dal Napoli. Il presidente del Lille Gerard Lopez ha confermato a “La Voix du Nord” che l’attaccante nigeriano, al momento di proprietà del club transalpino, dovrebbe aver scelto la società partenopea dopo aver passato due giorni a visitare la città: “Abbiamo ricevuto diverse offerte per Victor e ci siamo confrontati. Io gli ho fatto il nome del club che pensiamo sia meglio per lui, per il suo stile di gioco, per l’allenatore che troverebbe e per la crescita a cui aspira. E quel club è il Napoli. Parliamo di una squadra che è appena sotto la Juve o il Barcellona e allo stesso livello di un Atletico Madrid. Se andrà lì, diventerà la loro superstar. E avere Napoli ai tuoi piedi deve essere qualcosa di speciale nella vita di un calciatore”. Leggi su sportface

AlfredoPedulla : #Osimhen, sì totale ribadito al #Napoli. Senza se e senza ma. Ora si corre con il #Lille?? - CorSport : '#Osimhen al #Napoli sarà una superstar': l'annuncio del presidente del #Lille ?? - tuttosport : #Osimhen verso il #Napoli, lo conferma il presidente del #Lille - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen a un passo: la conferma del presidente del Lille - Insignesta : RT @CalcioNapoli24: -