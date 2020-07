L’Atalanta continua a vincere, espugnata Cagliari (Di domenica 5 luglio 2020) L'Atalanta continua a vincere e piazza il colpo anche a Cagliari con Muriel. Successo importante in chiave salvezza della Sampdoria sulla Spal. Pareggio d'oro del Genoa a Udine. Il Brescia batte il Verona, la Fiorentina espugna Parma. Questi i risultati delle partite delle ore 19.30 valide per la trentesima giornata. Brescia-Verona 2-0, 53' Papetti, 96' Donnarumma Cagliari-Atalanta 0-1, 27' Muriel (rig) Parma-Fiorentina 1-2, 19' (rig) e 31' (rig) Pulgar, 49' Kucka Sampdoria-Spal 3-0, 11' e 48' Linetty, 45' Gabbiadini Udinese-Genoa 2-2, 44' Fofana, 73' Lasagna, 81' Pandev, 97' Pinamonti. Già disputate Juventus-Torino 4-1, Sassuolo-Lecce 4-2, Lazio-Milan 0-3, Inter-Bologna 1-2. Chiude la giornata Napoli-Roma in programma alle 21.45. Classifica: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma 48, Milan 46, Napoli 45, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma, Cagliari 39, ... Leggi su ilfogliettone

