Iphone | attenti quando copiate le password | ecco perché

Un ricercatore ha individuato oltre 50 app che leggono silenziosamente quello che l’utente copia e incolla. Un comportamento che potrebbe mettere in pericolo dati personali, password e informazioni ba ...

Attenti ai dati! Il trasferimento dei dati da un cellulare ... per esempio), oltre che su piattaforme diverse. Da Android a iPhone si possono trasferire tutti i tipi di dati, compresi i contatti, le ...

