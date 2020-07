Inter-Bologna 1-2, highlights, voti e tabellino (Di domenica 5 luglio 2020) Inter-Bologna 1-2, ecco gli highlights, i voti e il tabellino della gara che si è conclusa da pochissimi secondi valevole per il campionato. E’ da pochissimi secondi finita la gara del San Siro di Milano tra l’Inter di Antonio Conte e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il primo gol del match arriva molto presto, precisamente … L'articolo Inter-Bologna 1-2, highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - Inter : ?? | GOL BOLOGNA 80' - Contropiede dei felsinei e rete di Barrow... #InterBologna 1?-2? #FORZAINTER ???????? - lalitoespos7 : RT @ForzaJuveEN: In the last 24 hours: Juventus 4-1 Torino Lazio 0-3 Milan Inter 1-2 Bologna ???? - AdeNugraha999 : RT @ForzaJuveEN: In the last 24 hours: Juventus 4-1 Torino Lazio 0-3 Milan Inter 1-2 Bologna ???? -