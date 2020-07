Veneto, incidente mortale con l’auto blu del capo della sanità: patteggia l’autista di Mantoan. Condannato a un anno e due mesi (Di sabato 4 luglio 2020) Alla fine ha preferito patteggiare. Si è chiusa così, con una pena concordata di un anno e due mesi, oltre alla sospensione della patente per due anni, ma con la condizionale, la vicenda dell’incidente stradale avvenuto a Padova il 13 settembre 2016 che vide protagonista un autista della Regione Veneto, Giorgio Faccini. La sua auto, a bordo della quale c’era il direttore generale della sanità del Veneto, Domenico Mantoan, colpì Cesare Tiveron di 72 anni, ciclomotorista che venne sbalzato in aria e che poi morì. Ma secondo una prima perizia eseguita da Massimo Montisci, direttore dell’Istituto di anatomia patologica, l’immobiliarista di 72 anni era deceduto per infarto e non per le lesioni causate dall’impatto. Proprio per quelle conclusioni Montisci è sotto inchiesta e pochi giorni fa il la Procura di Padova ne ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

