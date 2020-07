Valorant, Riot Games banna quasi 4.000 account di “cheaters”. Funziona il software Vanguard (Di sabato 4 luglio 2020) La “battaglia” di Riot Games sta colpendo nel segno. La società ha infatti appena annunciato di aver bannato in un colpo solo quasi quattromila account di “cheaters”. “Abbiamo agito per rimuovere in modo permanente una grande quantità di imbroglioni da Valorant”, si legge nella dichiarazione di ieri dall’account Twitter ufficiale di Riot Vanguard, il software di sicurezza personalizzato di Riot Games. “I giocatori che hanno inviato segnalazioni contro queste persone riceveranno una notifica se sono attualmente connessi ha poi aggiunto Riot Vanguard – Grazie per aver contribuito a mantenere Valorant un’esperienza di gioco sicura e altamente competitiva”. Taking action to remove a large amount of cheaters from Valorant permanently. Players who have submitted reports against these individuals will be ... Leggi su esports247

