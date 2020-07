‘Uomini e Donne’, Carlo Pietropoli svela come sono andate le presentazioni in famiglia con Cecilia Zagarrigo. E a proposito del ‘Grande Fratello’.. (Di sabato 4 luglio 2020) L’ultima stagione di Uomini e Donne, anche a causa del Covid 19, è stata alquanto particolare, ma ha comunque formato coppie che – salvo Giovanna Abate e Sammy Hassan, in presunta crisi – sono felici insieme. Tra loro, Carlo Pietropoli e la sua scelta, Cecilia Zagarrigo. Torinese lei e veneto lui, i due si stanno godendo finalmente la loro relazione e stanno approfittando del periodo estivo per le loro vacanze, a Jesolo. Proprio lì, in una delle località venete più conosciute, Enrico Contarin, irriverente ex concorrente del Gf 16, è oggi conduttore dello Jesolo Summer Show, programma in onda su TeleVenezia e Radio Venezia che tratta rubriche di vario genere, dal gossip alla cucina e vi è persino un contest canoro. Approfittando della presenza della coppia nella località turistica, Contarin ha intervistato l’ex ... Leggi su isaechia

