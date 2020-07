Torino, litiga e con un morso strappa l’orecchio a un 32enne: trovato con i jeans sporchi di sangue (Di sabato 4 luglio 2020) Una serata tra amici, un apprezzamento di troppo a una ragazza. Scatta la lite che si conclude con il morso all’orecchio di uno dei due litiganti. E quello che è successo dinotte in centro città a Torino, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in centro città per un’accesa lite. Il morso all’orecchio Giunti sul posto, i poliziotti hanno prima individuato un 39enne con camicia e jeans sporchi di sangue. Poco dopo l’altro soggetto che aveva preso parte alla lite, un trentaduenne con una vistosa ferita all’orecchio a seguito di un morso che gli aveva staccato parte del padiglione auricolare. La ricostruzione della serata Dalla ricostruzione fatta dagli investigatori è emerso che nel corso della serata era nato un alterco fra due gruppi di amici che erano ritrovati a bere qualcosa a causa di alcuni apprezzamenti ... Leggi su secoloditalia

