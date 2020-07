Selvaggia Lucarelli “picchia duro” Pierluigi Diaco: “Sgradevole e antipatico”, l’attacco (Di sabato 4 luglio 2020) Conosciamo tutti Selvaggia Lucarelli, apprezzatissima proprio per la capacità di essere sempre diretta, senza filtri e sovrastrutture. Anche oggi, pubblicando un articolo su Pierluigi Diaco su TPI News (che dirige occupandosi di cronaca e spettacolo), ha raccontato cosa ne pensa del conduttore (e in queste ore non è stata la sola, cliccare per credere). Selvaggia... L'articolo Selvaggia Lucarelli “picchia duro” Pierluigi Diaco: “Sgradevole e antipatico”, l’attacco proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - adrianobusolin : A ME STI 2 COSI MI FANNO CAGARE ENTRAMBI ! 'Ha fame di microfono'. La Lucarelli dura su Diaco: volano gli stracci i… - Frab451 : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - LuigiNistic : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. -