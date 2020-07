Sassuolo-Lecce oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il Derby della Mole fra Juve e Toro, questa sera la Serie A offrirà Sassuolo-Lecce come secondo match di sabato, fischio d’inizio alle ore 19:30. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Roberto De Zerbi proveranno a dare continuità all’ottima vittoria conquistata a Firenze contro la Fiorentina. Per il Lecce, invece, è sempre più pericolo retrocessione dopo lo scatto in avanti della Samp. La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport Serie A, visibile anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface

