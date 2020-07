Papera Hradecky, incredibile errore del portiere in Leverkusen-Bayern Monaco [VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Si giocava oggi la finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania. incredibile errore del portiere del Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky, che regala il gol a Lewandowski per il triplo vantaggio del Bayern Monaco. L’attaccante polacco calcia dalla distanza senza troppe pretese ma l’estremo difensore finlandese fa la frittata. In basso il VIDEO con la Papera di Hradecky.L'articolo Papera Hradecky, incredibile errore del portiere in Leverkusen-Bayern Monaco VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Gio_Dusi : Volland la liscia solo davanti a Neuer, due minuti dopo Hradecky fa la papera. La storia del Leverkusen in due azioni. ??????? -

