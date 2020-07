L’economia è in ginocchio ma il Governo abbassa il limite per i contanti (Di sabato 4 luglio 2020) Il limite per il pagamento in contanti fissato a 2.000 euro è destinato ad abbassarsi ulteriormente. Le nuove misure in vigore dal 2022 non convincono la Banca Centrale Europea. Dal 1 luglio è entrato in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti. A partire da questo mese, con l’adozione del Dl 124/2019 … L'articolo L’economia è in ginocchio ma il Governo abbassa il limite per i contanti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : L’economia ginocchio Lega : “L'economia regionale crolla mentre Mangialardi pontifica” Vivere Senigallia