Lazio-Milan: le formazioni ufficiali (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus continua a scappare. Tocca alla Lazio cercare di ricucire lo strappo, tornando a meno 4. I biancocelesti ospitano all'Olimpico il Milan di Stefano Pioli, reduce dai successi contro Lecce e Roma e dal pari contro la Spal. I laziali sono chiamati a continuare il filotto di vittorie aperto dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 21.45.caption id="attachment 943249" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic Milan (getty images)/captionLE formazioni ufficialiQueste le scelte fatte da Simone Inzaghi e Stefano Pioli:Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa.Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Lazio-Milan: le formazioni ufficiali ... Leggi su itasportpress

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Iconic Moments at the Olimpico! ? Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan ?? Scegli il tuo preferito s… - ilnapolionline : Ibrahimovic dal 1' e Inzaghi senza Immobile e Caicedo in Lazio-Milan - - gab72boa : RT @MilanPress_it: Lazio-Milan, le ufficiali ??? -