In mare con la mascherina: 76enne rischia di annegare (Di sabato 4 luglio 2020) Rosa Scognamiglio In foto, i bagnini Mattia Fracassi e Luigi Del Gaudio A Pescara, un uomo di 76 anni ha rischiato di annegare per via della mascherina bagnata: salvato appena in tempo da due bagnini Fa il bagno in mare con la mascherina e rischia di annegare ma, per fortuna, due bagnini intervegono tempestivamente per metterlo in salvo. L'uomo, un anziano di 76 anni di Pescara, non ha riportato danni e si è già rimesso nonostante il grande spavento. Cosa è accaduto Attimi di grande paura ieri, venerdì 3 luglio, nelle acque fra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno, sulla riviera nord di Pescara. Attorno alle ore 9.30 del mattino, un bagnante ha rischiato di soffocare perché la sua mascherina si è inzuppata al punto tale da togliergli l'aria. Secondo le prime ricostruzioni, il 76enne si sarebbe diretto in mare per fare il bagno ma, ... Leggi su ilgiornale

