Godzilla 2: King of the Monsters, il regista svela la scena post credits mai girata (Di sabato 4 luglio 2020) Il regista di Godzilla 2: King of the Monsters ha condiviso lo storyboard della scena post credits mai realizzata. Godzilla: King of the Monstrs avrebbe dovuto avere una scena post credits in cui apparivano le Gemelle Mothra, come ha rivelato il regista Mike Dougherty condividendo uno storyboard del momento che non è stato realizzato. L'immagine realizzata da Anthony Winn si vede quello che avrebbe dovuto accadere nella sequenza mai girata. La scena avrebbe introdotto le Gemelle Mothra al termine di un film in cui Godzilla aveva già combattuto con altri mostri, in particolare con Ghidorah. Le dottoresse Ilene e Ling Chen erano state rappresentate come scienziate impegnate a studiare Mothra per scoprire qualche dettaglio in più sull'enorme insetto. In ... Leggi su movieplayer

borghi_claudio : @luiselladb @JohnSmi74661853 Gira anche il prossimamente di king kong contro godzilla ma non necessariamente esisto… - ubikurbs : RT @Maedhros67: @Eraclanius @LucaBSBZ E incredibilmente duro far capire loro che io in video ho visto pure Godzilla e King Kong da decine d… - Eraclanius : RT @Maedhros67: @Eraclanius @LucaBSBZ E incredibilmente duro far capire loro che io in video ho visto pure Godzilla e King Kong da decine d… - Maedhros67 : RT @Maedhros67: @Eraclanius @LucaBSBZ E incredibilmente duro far capire loro che io in video ho visto pure Godzilla e King Kong da decine d… - Maedhros67 : @Eraclanius @LucaBSBZ E incredibilmente duro far capire loro che io in video ho visto pure Godzilla e King Kong da… -

Ultime Notizie dalla rete : Godzilla King Godzilla 2: King of the Monsters, il regista svela la scena post credits mai girata Movieplayer.it Godzilla 2: King of the Monsters, il regista svela la scena post credits mai girata

La scena avrebbe introdotto le Gemelle Mothra al termine di un film in cui Godzilla aveva già combattuto con altri mostri, in particolare con Ghidorah. Le dottoresse Ilene e Ling Chen erano state rapp ...

King Kong: il remake e quella scena troppo realistica

King Kong è uno dei personaggi più famosi dell’intero panorama cinematografico. Proprio per questa sua celebrità, al primo film del 1933 sono seguiti diversi remake. Una delle versioni più recenti ris ...

La scena avrebbe introdotto le Gemelle Mothra al termine di un film in cui Godzilla aveva già combattuto con altri mostri, in particolare con Ghidorah. Le dottoresse Ilene e Ling Chen erano state rapp ...King Kong è uno dei personaggi più famosi dell’intero panorama cinematografico. Proprio per questa sua celebrità, al primo film del 1933 sono seguiti diversi remake. Una delle versioni più recenti ris ...