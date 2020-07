Georgia Luzi racconta perché non lavora più in televisione: “Il collega mi scagliò una sedia addosso, mi ribellai” (Di sabato 4 luglio 2020) Georgia Luzi ha preso il coraggio solo oggi dopo che Lorella Cuccarini ha sollevato un polverone contro Alberto Matano e ha deciso di raccontare cosa è capitato a lei alcuni anni fa da quando non ha più lavorato in televisione. Il racconto di Georgia Luzi Georgia, che da qualche anno non compare più in televisione, ha raccontato qualcosa di davvero sconvolgente che certamente avrà un seguito. La bella e brava conduttrice televisiva ha detto: “C’è chi sceglie il silenzio. E chi decide di esporsi. E ad entrambi va il mio rispetto. Nella mia vita lavorativa ci sono stati periodi in cui ho accettato e subito parole (e non solo) che forse avrei dovuto combattere ancor più energicamente di quanto abbia fatto. Anche se 1 metro e 60 di bionditudine non avrebbe spaventato nessuno. In quel momento… ho scelto di non denunciare ... Leggi su baritalianews

