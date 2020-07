Ecco l'algoritmo in grado di prevedere i picchi di Covid-19 (con 3 settimane di anticipo) (Di sabato 4 luglio 2020) Un algoritmo che analizza e mette insieme dati come le ricerche su Google, la mobilità ricavata dagli smartphone e i post sui social è in grado di predire picchi nei casi di Covid-19 con anche tre settimane di anticipo.Lo afferma uno studio pubblicato per ora su un sito di preprint dell’università di Harvard. Il modello sviluppato combina l’analisi delle ricerche su Google con quella dei post su Twitter, con le ricerche fatte dai medici sulla piattaforma specializzata UptoDate, con i dati anonimizzati degli spostamenti ricavati dagli smartphone e con le misure dei termometri ‘smart’ della Kinsa, che inviano i dati ad un server centrale. Ognuno di questi elementi viene ‘pesato’ per importanza e integrato nel modello matematico. Il sistema è stato testato sull’andamento dei casi negli Usa a marzo e aprile, ed è ... Leggi su huffingtonpost

