Conte: «Il Bologna è uno scoglio duro. Contenti di riavere Brozovic» (Di sabato 4 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro il Bologna: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le parole del tecnico nerazzurro riportate da Fcinternews.it Bologna – «È una squadra con ottimi valori allenata da un ottimo tecnico. Predilige giocare ad alta intensità, ricordo benissimo la partita d’andata vinta ma con fatica. Rimontammo da 1-0 a 2-1, sappiamo che partita ci aspetta, i ragazzi sono preparati. Anche a noi piace giocare con aggressività e ritmi alti. Domani sarà uno scoglio duro». NUOVO ORARIO – «Sì, per noi è la prima volta che giochiamo a quell’orario, sicuramente farà molto caldo per noi ma anche per loro. Bisogna vedere che ritmi riusciremo a portare ma siamo due squadre che ... Leggi su calcionews24

