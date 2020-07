Barbara Alberti imbottita di calmanti | Retroscena durante il Grande Fratello Vip (Di sabato 4 luglio 2020) Un dettaglio davvero inedito e curioso: nella Casa del Grande Fratello Vip Barbara Alberti era imbottita di calmanti. Perché mai durante il reality la giornalista e concorrente Barbara Alberti era imbottita di calmanti? A svelare questo Retroscena è la stessa Alberti che, in un’intervista, racconta un po’ di se. “Reduce da un’aggressione, ero sotto shock. … L'articolo Barbara Alberti imbottita di calmanti Retroscena durante il Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Perché mai durante il reality la giornalista e concorrente Barbara Alberti era imbottita di calmanti? A svelare questo retroscena è la stessa Alberti che, in un’intervista, racconta un po’ di se. “Red ...Barbara Alberti si racconta in un’intervista al Corriere. Dall’ingresso al GF VIP “imbottita di Lexotan” agli amori lesbici… “Scrivo per non pensare, altrimenti mi sparerei. La gente è disperata perch ...