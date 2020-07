Albano in giro per il mondo con Ylenia : “Non mi volevano nemmeno in cartolina” (Di sabato 4 luglio 2020) I primi anni di carriera di Albano Carrisi in ambito internazionale sono legati a Romina Power ma anche a Ylenia, la figlia nata nel 1970 pochi mesi dopo la celebrazione del loro matrimonio e che ha sempre viaggiato con loro ovunque la musica li portasse. Ciò che ha reso sempre speciale la famiglia di Albano … L'articolo Albano in giro per il mondo con Ylenia : “Non mi volevano nemmeno in cartolina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Albano giro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Albano giro