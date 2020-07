Aggressione omofoba a Pescara: rintracciato e denunciato ragazzo di 20 anni (Di sabato 4 luglio 2020) La sera tra il 25 e il 26 giugno un giovane fisicamente prestante aveva aggredito un ragazzo che passeggiava mano nella mano con un altro ragazzo. L’aggressore, che ha preso a cazzotti il ragazzo, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali con l’aggravante di aver agito per motivi abbietti o futili. E’ arrivata la … L'articolo Aggressione omofoba a Pescara: rintracciato e denunciato ragazzo di 20 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

