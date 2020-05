Meghan Markle con una scusa ricontatta l’ex fidanzato La reazione di Harry

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 maggio 2020)l’exLuis Segura che fa l’agente immobiliare, i duchi di Sussex vogliono comprare una proprietà a Pasadena, scopriamo come l’ha presaContinua a sorprendere, che torna a far parlare per un gesto apparentemente strano. La moglie del principeha infatti contattato on l’exdi Los Angeles con una. Diciamo che non si tratta proprio di un pretesto, perché Luis Segura di professione fa l’agente immobiliare e pare chedevono comprare casa. Molti hanno invece preso la notizia come unada parte didi mettere movimento nella sua vita privata. Segura è stato il suo primo amore del liceo e il 41enne, divenuto un famoso agente immobiliare a Los Angeles, potrà esserle di grande aiuto. Infatti, pare che l’ex fidanzatino si occupa della vendita ...