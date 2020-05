M5s deluso dice no al Mes e chiede “sforzo” sul Recovery Fund

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 maggio 2020) Il Mes "senza condizionalità" non convince l'ala euroscettica del Movimento 5 stelle (sospettata all'interno di essere per certi versi Conte-scettica) ma provoca una reazione delusa anche da parte dei vertici del M5s. Una nota non firmata da Crimi ma M5S, a sottolinearne l'ufficialità, definisce il parto dell'Eurogruppo "debolmente migliorato" ma "inadeguato" e garantisce che l'Italia non vi farà ricorso. Una voce che stride con la posizione favorevole del Pd espressa dal segretario Zingaretti o con l'entusiasmo di Marattin che, a nome di Italia viva, annuncia un sì "senza se e senza ma". Il M5S si aggrappa alla richiesta del premier Giuseppe Conte di uno "sforzo straordinario" per il ", l'unico strumento in grado di affrontare seriamente questa emergenza e il maggior debito legato a questa emergenza deve essere scorporato dai calcoli futuri dei ...