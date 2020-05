L’Italia è arrivata in ritardo alle fase 2. Molti problemi andavano risolti prima del 4 maggio (Di sabato 9 maggio 2020) fase 2, l’Italia è arrivata in ritardo. Il problema delle mascherine e quello dell’Applicazione per il tracciamento dei contatti dovevano essere risolti prima del 4 maggio. L’Italia continua a rincorrere l’emergenza coronavirus e non riesce a giocare mai d’anticipo. Neanche quando potrebbe e dovrebbe. La conferma arriva dal fatto che al 4 maggio c’erano due realtà contrastanti. La prima, quella dei dati, che confermavano che si poteva ripartire. Le misure di contenimento avevano avuto successo, l’indice R0 era calato in maniera significativa in tutte le Regioni e i tempi erano maturi per fare un passo in avanti. L’altra Italia, quella organizzativa, ancora non era pronta. E per Molti aspetti non lo è tutt’oggi. fase 2, Italia in ritardo: le mascherine a cinquanta centesimi Il primo problema affrontato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 9 maggio 2020)2, l’Italia èin. Il problema delle mascherine e quello dell’Applicazione per il tracciamento dei contatti dovevano esseredel 4 maggio. L’Italia continua a rincorrere l’emergenza coronavirus e non riesce a giocare mai d’anticipo. Neanche quando potrebbe e dovrebbe. La conferma arriva dal fatto che al 4 maggio c’erano due realtà contrastanti. La, quella dei dati, che confermavano che si poteva ripartire. Le misure di contenimento avevano avuto successo, l’indice R0 era calato in maniera significativa in tutte le Regioni e i tempi erano maturi per fare un passo in avanti. L’altra Italia, quella organizzativa, ancora non era pronta. E peraspetti non lo è tutt’oggi.2, Italia in: le mascherine a cinquanta centesimi Il primo problema affrontato ...

