INCREDIBILE cambiamento | da metà maggio FUOCHI D' ARTIFICIO

(Di sabato 9 maggio 2020) Guardare i modelli previsionali, di questi tempi, fa venire un po' di mal di testa. Sì, perché quando abbiamo a che fare con la variabilità della tarda primavera può succedere di tutto. Di tutto e di più. Quindi non stupiamoci dei repentini cambiamenti meteo, perché se un giorno fa caldo e il giorno dopo fa fresco alla fin dei conto rientra nella normalità del periodo. V1 Questa premessa a cosa serve? Semplice, serve per giustificare quello che potrebbe capitare al quadro meteo climatico delle prossime settimane. Le soluzioni in campo, pur contemplando sempre le stesse cose, sono essenzialmente due: il caldo d'Africa, il maltempo. Ma non maltempo qualunque, attenzione, perché visto comunque il caldo che potrebbe interessarci prima di; mese eventuali fenomeni atmosferici potrebbero diventare estremi. Ma ...