A novembre il concerto di Enrico Ruggeri a Spoleto

Il concerto di Enrico Ruggeri per la Stagione Tourné 2019/2020 sarà in scena al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il prossimo 28 novembre AUCMA e MEA Concerti, organizzatori della Stagione Tourné 2019/2020 annunciano la nuova data del concerto di Enrico Ruggeri, rimandato dopo le disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio…

Come immaginiamo l'estate 2020? Ormai è alle porte e dobbiamo necessariamente fare i conti con il covid e la prevenzione. L'estate bolognese, si sa, è un susseguirsi di eventi, concerti e spettacoli i ...

Sound Zero: “5 anni di noi, non ci fermeremo mai”

Era l’8 maggio del 2015 quando un gruppo di giovani del basso Molise con la passione per la musica rock decide di fondare una band: si tratta dei Sound Zero e qui in Molise è difficile non aver sentit ...

