Sfilata di bare a Bergamo | il commovente post del militare che guidava il camion | “Ci ho

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 maggio 2020)cheil: “Fanno sempre parte di me” Forse è l’immagine simbolo dell’emergenza Coronavirus in Italia: il giorno in cui i cittadini dihanno assistito a unadiche portavano fuori Regione lecon i morti a causa del Covid che non potevano essere seppelliti in città, tutta Italia ha compreso la gravità della pandemia. Adesso Tomaso Chessa, uno dei militari che quel 18 marzo era alla guida di uno degli automezzi con a bordo i feretri delle vittime bergamasche, ha rotto il silenzio su quei momenti delicati e toccanti. Su Facebook infatti, in occasione dell’inizio della Fase 2, il caporalmaggiore, 42 anni, ha affidato il suo ricordo di quella notte a unche ha fatto il giro del web. “Stasera termina la Fase 1. Che dire? Forse la ...