Previsioni meteo | il tempo per il weekend

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma Week end all’insegna delasciutto con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato alternati a locali nuvolosità, deboli piogge in nottata. Domenica la nuvolosità tenderà ad essere più consistente specie al mattino , ma sempre conasciutto. Temperature comprese tra +15°C e +26°C. Lazio Sabato sarà una giornata caratterizzata dalstabile con cieli poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nel pomeriggio su tutto il Lazio; deboli piogge attese in nottata su tutto il territorio. Domenica mattina non si escludono precipitazioni sui settori interni e anche sul viterbese, asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento già nel pomeriggio. Italia AL NORD Nubi in aumento a partire dalle regioni occidentali con deboli piogge in serata su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta AL CENTRO Bele sole ...